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Hayden Panettiere Meninggal, Unggahan Terakhir di Medsos Jadi Sorotan

Hayden Panettiere Meninggal, Unggahan Terakhir di Medsos Jadi Sorotan
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Aktris Hayden Panettiere. Foto: Instagram/haydenpanettiere

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hayden Panettiere meninggal dunia pada Minggu (16/8/2026) waktu Amerika Serikat dalam usia 36 tahun.

Kabar duka tersebut disampaikan perwakilan keluarga, sementara penyebab kematiannya belum diketahui.

Perwakilan Panettiere menyebut sang aktris sebagai sosok luar biasa yang membawa cinta dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya serta jutaan penonton yang menyaksikan kiprahnya di layar.

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Kabar meninggalnya Panettiere turut membuat unggahan terakhirnya di media sosial kembali menjadi sorotan.

Tiga pekan sebelum meninggal, ia mengunggah foto dirinya bersama fotografer Randall Slavin melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan yang dibagikan pada 27 Juli 2026 tersebut, Panettiere tampak tersenyum bersama Slavin. Dia menuliskan keterangan, "Good times and good friends @randallslavin."

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Setelah kabar kematian Panettiere beredar, Slavin membagikan kembali foto tersebut melalui Instagram Stories. Dia menyertakan pesan singkat sebagai penghormatan terakhir untuk sang aktris.

Panettiere dikenal luas melalui sejumlah film dan serial televisi, termasuk Heroes, Nashville, Remember the Titans, Scream 4, dan Scream VI. Perannya sebagai Juliette Barnes dalam Nashville juga mengantarkannya meraih dua nominasi Golden Globe.

Aktris Hayden Panettiere meninggal dunia pada usia 36 tahun, sementara unggahan terakhirnya kini disorot.

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