Hayley Williams Edarkan Versi Fisik Album Ego Death At A Bachelorette Party

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Hayley Williams akhirnya merilis versi fisik dari album terbaru, 'Ego Death At A Bachelorette Party'.

Album tersebut menampilkan 20 lagu termasuk dua lagu yang awalnya tidak masuk tracklist versi orisinal.

Dua lagu itu yakni single bernuansa R&B Good Ol’ Days yang dirilis dua minggu lalu, dan Showbiz yang baru diluncurkan.

Album Ego Death At A Bachelorette Party awalnya dirilis oleh Hayley Williams secara kejutan sebagai koleksi 17 single dengan urutan acak.

Para fan kemudian membuat urutan lagu favorit sendiri dan membagikannya secara online di media sosial. Bahkan ada yang sampai membuat website hayleysingles.com, fans kemudian membagikan urutan favorit dengan para fan lain di seluruh dunia.

Hayley Williams kemudian merilis album tersebut pada 28 Agustus 2025 secara digital dengan 18 lagu, termasuk lagu baru berjudul Parachute yang hingga kini telah didengarkan lebih dari 130 juta kali.

Dalam rangka merayakan perilisan fisik album baru, pada 5 November 2025 lalu, Hayley Williams menggelar acara bertajuk EGO NITE di ratusan titik di seluruh dunia sebagai tempat fan berkumpul untuk mendengarkan album baru secara penuh dua hari sebelum dirilis.

Di Asia Tenggara, EGO NITE digelar di Jakarta, Manila, dan Singapura. Dua toko musik di Pasar Santa yaitu Millers Records Jakarta dan Fast Music Store terpilih menjadi tempat penyelenggaraan EGO NITE Jakarta.