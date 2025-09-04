Hayley Williams Mendobrak Batasan Lewat Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Hayley Williams merilis album terbaru yang berjudul berjudul 'Ego Death At A Bachelorette Party'.

Album tersebut diluncurkan setelah bulan lalu dirinya secara tiba-tiba merilis koleksi berupa 17 single baru.

Urutan lagu versi final album baru Hayley Williams terinspirasi dari banyak playlist para penggemar, ditambah kehadiran lagu baru berjudul Parachute.

Peluncuran album disertai dengan dibukanya pre-order versi fisik dari album baru Hayley Williams yang akan dirilis pada 7 November 2025.

Terdapat dua pilihan warna vinyl yaitu hitam dan Zissou Clear-Wave yang tersedia di website resmi. Ada juga pilihan warna tambahan (Highlighter Yellow, Marble Yellow, Orange Juice Splash, Crystal Clear, Grayscale Metallic Silver, Poolwater Wave) yang tersebar di banyak toko vinyl.

Album versi CD-R yang menampilkan tulisan tangan Hayley Williams juga tersedia secara terbatas. Hanya ada 1.500 kopi album versi CD-R yang mengingatkan pada format mixtape pada awal dekade 2000-an.

Baca Juga: Hayley Williams Lepas 17 Lagu Sekaligus

Album Ego Death At A Bachelorette Party dari Hayley Williams diproduseri secara keseluruhan oleh Daniel James.

Vokalis Paramore itu menulis, memainkan, dan merekam berbagai instrumen di semua 18 lagu dalam album tersebut.