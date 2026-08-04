HAYLOU Luncurkan Watch Hyper untuk Aktivitas Outdoor dengan Teknologi Canggih
jpnn.com, JAKARTA - HAYLOU mengumumkan peluncuran HAYLOU Watch Hyper.
Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas seperti liburan akhir pekan, hiking, bersepeda, eksplorasi kota, hingga gaya hidup aktif meningkatkan kebutuhan terhadap smartwatch yang menghadirkan fitur outdoor yang tetap praktis untuk digunakan sehari-hari pun terus bertumbuh.
Smartwatch flagship terbaru dari Haylou ini dirancang untuk pengguna yang membutuhkan smartwatch untuk aktivitas outdoor yang mudah digunakan dan tanpa harga tinggi yang identik dengan perangkat outdoor profesional.
HAYLOU mendefinisikan kategori ini sebagai konsep Urban Outdoor Smartwatch yang yang menawarkan navigasi presisi, pemantauan kesehatan, serta fitur-fitur pintar dalam satu jam tangan yang siap menunjang mobilitas dan eksplorasi sepanjang hari.
Keunggulan utama yang ditawarkan Watch Hyper adalah fitur navigasinya. Perangkat ini dibekali teknologi L1 + L5 dual-band GPS yang umumnya hanya tersedia pada perangkat outdoor high end. Teknologi ini dapat memberikan lokasi dengan lebih akurat, baik di lingkungan perkotaan yang padat maupun di medan outdoor.
Watch Hyper juga memiliki peta topografi full-color, peta offline dengan penyimpanan internal, serta fitur Route Backtracking. Ketiga fitur tersebut memungkinkan navigasi meski berada di luar jangkauan sinyal seluler. Kombinasi fitur-fitur tersebut juga menjadikan navigasi outdoor yang biasanya hanya hadir di smartwatch kelas atas.
Selain kemampuan navigasi, Watch Hyper juga dirancang untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Smartwatch ini dilengkapi sistem sensor 6-axis canggih dan algoritma Sevier milik HAYLOU, sehingga mendukung lebih dari 170 mode olahraga, mampu mengenali aktivitas olahraga secara otomatis, menyediakan target latihan, serta menghadirkan berbagai analisis performa, termasuk estimasi VO? Max.
Smartwatch ini memiliki baterai yang dapat bertahan hingga 24 hari dan penggunaan GPS terus menerus hingga 16 jam. Selain itu, ada juga fitur pendukung lainnya, seperti panggilan Bluetooth, balasan cepat WhatsApp untuk Android, voice-to-text, asisten suara AI offline, serta daya tahan air hingga 5ATM.
HAYLOU meluncurkan Watch Hyper, hadirkan dual-band GPS dan peta offline untuk aktivitas outdoor.
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