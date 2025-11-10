Hayomoto 8th Anniversary: Festival yang Satukan Fotografi, Otomotif, dan Kreativitas
jpnn.com, JAKARTA - Delapan tahun bukan sekadar angka bagi Hayomoto. Komunitas fotografi itu merayakan perjalanan kreatifnya lewat acara bertajuk “From Infinity to Beyond” di Bintaro Avenue.
Namun, ulang tahun kali ini bukan sekadar seremoni — melainkan sebuah festival kolaboratif yang memadukan dunia fotografi, otomotif, dan ekonomi kreatif dalam satu ruang inspiratif.
Dari Komunitas ke Gerakan “Ayo Kolaborasi!”
Hayomoto yang digagas oleh fotografer kenamaan Martha Suherman itu lahir dari semangat sederhana: “Ayo Foto!”.
Kini, setelah delapan tahun, semangat itu berevolusi menjadi gerakan “Ayo Kolaborasi!” — membuka ruang bagi lintas profesi, generasi, dan lokasi untuk tumbuh bersama melalui visual.
Dengan lebih dari 400 anggota aktif di Indonesia dan mancanegara, Hayomoto telah menjadi tempat bertumbuhnya para fotografer muda dan profesional lewat workshop, kompetisi, hingga photo challenge internasional.
