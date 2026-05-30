Haywire Siap Tampil, Berikut Rundown Jakarta Under Siege 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Jakarta Under Siege 2026 akan digelar di M Bloc, Jakarta Selatan pada hari ini, Sabtu (30/5).

Acara persembahan Smartest Bomb Records, Warriors Jakarta, Avenue Road Records, dan Fever Joint Records itu sudah mengumumkan rundown penampil.

Jakarta Under Siege 2026 bakal dimulai pukul 16.00 WIB dengan penampilan Karmax, lalu 16.45 - Pleazure and Pain, 17.30 - Outrage, 18.35 - Alice, 19.20 - Grrrl Gang, 20.05 - The End, 20.50 - Zip.

Baca Juga: Grrrl Gang Sepanggung dengan Haywire di Jakarta Under Siege 2026

Sementara itu, bintang tamu utama yakni band hardcore asal Amerika Serikat, Haywire dijadwalkan beraksi pukul 21.35 WIB.

Tahun ini, Jakarta Under Siege menghadirkan Haywire, unit Boston Hardcore asal Amerika Serikat yang tengah menjalani rangkaian tur internasional.

Kehadiran Haywire menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan oleh penikmat musik hardcore di Indonesia.

Dikenal melalui riff yang tajam, tempo cepat, dan performa panggung yang eksplosif, Haywire telah mencuri perhatian dalam kancah hardcore internasional.

Kehadiran Haywire di Jakarta bukan sekadar tambahan dalam lineup internasional, melainkan representasi dari konektivitas lintas batas dalam budaya hardcore, mempertemukan dua ekosistem yang memiliki nilai yang sama: etos yang kuat, loyalitas terhadap komunitas, serta ekspresi tanpa kompromi terhadap realitas sosial.