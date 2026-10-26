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HBD 2026: Menembus Ribuan Kilometer, 32.214 Bikers Pulang Ke Rumah Persaudaraan

HBD 2026: Menembus Ribuan Kilometer, 32.214 Bikers Pulang Ke Rumah Persaudaraan
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Honda Bikers Day 2026 di Ambarawa, Jateng. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Malam di Ambarawa belum sepenuhnya dingin ketika gemuruh ribuan mesin perlahan memudar, berganti riuh tawa dan pelukan hangat antarpengendara.

Di Lapangan Panglima Jenderal Sudirman, Sabtu (24/10) malam, puluhan ribu kilometer jalanan yang baru saja ditempuh terasa langsung terbayar lunas.

Tercatat ada 32.214 bikers Honda dari berbagai penjuru Nusantara yang merapatkan barisan dalam rangkaian Honda Bikers Day (HBD) 2026.

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Khusus di Ambarawa saja, 21.868 bikers tumpah ruah merayakan satu hal yang sama: persaudaraan.

Sejak pertama kali bergulir pada 2009, HBD memang tak pernah sekadar jadi ajang kumpul-kumpul atau ajang pamer kuda besi.

Mengusung tema Legacy of Spirit, gelaran tahun ini menjadi ruang napak tilas sekaligus tempat mengikat janji untuk merawat solidaritas antargenerasi.

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Sebelum berlabuh di Jawa Tengah, gelombang energi kebersamaan ini sudah lebih dahulu menyapa tiga pulau besar.

Dimulai dari Lampung pada akhir September, berlanjut ke Samarinda, hingga mampir ke Makassar.

Tercatat ada 32.214 bikers Honda dari berbagai penjuru Nusantara yang merapatkan barisan dalam rangkaian Honda Bikers Day (HBD) 2026.

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