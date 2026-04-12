HBH IKA PMII Jombang Geger, Gus Salam Memperkenalkan Diri sebagai Calon Ketum PBNU

jpnn.com - JOMBANG - Halalbihalal Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (IKA PMII) Jombang, Minggu (12/4) penuh kejutan.

Acara dengan tema Meneguhkan Khidmah Untuk Umat dan Bangsa itu dikejutkan dengan kehadiran Pengasuh PP Mambaul Ma’arif KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

Tampil dengan kemeja biru muda keabu-abuan bernuansa lembut nan tenang dipadu sarung motif batik mataraman, Gus Salam membuat kejutan dengan memperkenalkan diri sebagai bakal calon Ketua PBNU.

Peserta HBH IKA PMII sontak bertepuk tangan bergema di ruang pertemuan.

"Saya diperintah para kiai saya untuk berikhtiar menjadi Ketum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 NU Agustus-September, nanti," kata Gus Salam.

“Ini soal niat, menata niat ikut kandidat calon Ketua Umum PBNU. Dan, saya sam’an wa tho’atan menjalankan perintah dan berikhitar maksimal memenuhi perintah para guru, sesepuh dan masyayikh pesantren dan NU," imbuhnya.

Gus Salam tidak menjelaskan alasan para kiai atau gurunya agar dia maju menjadi Ketum PBNU.

Menurutnya, para intelektual NU pasti sudah mengetahui, bahkan memahami tentang kondisi PBNU dan NU secara umum pada beberapa tahun terakhir.