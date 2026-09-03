HBO Rilis Trailer Terbaru Harry Potter and The Philosopher’s Stone

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - HBO akhirnya merilis trailer terbaru serial Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

Trailer memperlihatkan lebih banyak kehidupan Harry Potter pada tahun pertamanya di Hogwarts.

Harry, Ron, dan Hermione serta para profesor utama Hogwarts terlihat dalam trailer tersebut. Mereka juga mengucapkan beberapa dialog dalam cuplikan terbaru.

Trailer juga memperlihatkan sejumlah momen yang sudah dikenal dari novel pertama karya J.K. Rowling, seperti Harry saat menggunakan Sorting Hat, pertandingan Quidditch, hingga perlakuan keras dari Professor Snape.

Dari sisi visual, trailer terbaru terlihat lebih sinematik dengan kualitas produksi yang tinggi. Tampilannya juga berbeda dari teaser pertama yang sebelumnya mendapat kritik dari penggemar karena warna yang dianggap terlalu gelap dan kurang cerah.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, HBO juga merilis sinopsis untuk musim pertama. Kisahnya mengikuti Harry yang awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir.

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Semuanya berubah setelah Harry menerima surat dari Hogwarts. Dia kemudian masuk ke dunia sihir dan bertemu dengan Ron Weasley serta Hermione Granger.

Namun, kehidupan di Hogwarts tidak hanya dipenuhi sihir dan persahabatan. Harry juga mulai menemukan berbagai rahasia dan menghadapi ancaman dari penyihir gelap.