HDCI Tebar Semangat Kemerdekaan Lewat Merdeka Ride 2026, 500 Bikers Touring 1.216 Km

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas motor gede (Moge) yang tergabung dalam Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) akan menggelar Merdeka Ride 2026 pada 11-15 Agustus.

Kegiatan itu dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Event bertajuk “Bike to the Culture” itu diikuti sekitar 500 lebih bikers Harley-Davidson dari berbagai daerah di Indonesia.

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Mereka akan melaukan perjalanan sejauh 1.216 kilometer melalui tiga jalur utama yang berakhir di Pantai Melasti, Bali, sebagai lokasi puncak peringatan HUT Indonesia.

Ketua Panitia Merdeka Ride 2026, Jonni BS Nugroho mengatakan kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda touring nasional, tetapi merupakan wujud nyata komitmen HDCI untuk menghadirkan nilai positif bagi masyarakat.

“Merdeka Ride bukan sekadar perjalanan bermotor. Ini adalah perjalanan yang membawa semangat persatuan Indonesia. Setiap kilometer yang kami tempuh menjadi simbol persaudaraan, kecintaan terhadap budaya Nusantara,” kata Jonni di Jakarta.

Selain perjalanan touring, mereka juga akan melakukan berbagai program sosial, promosi destinasi wisata, pemberdayaan UMKM, serta kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra strategis.

"Jadi, kegiatan Merdeka Ride ini nantinya akan menyentuh berbagai sektor. Mulai dari promosi wisata, pemberdayaan UMKM hingga berkolaborasi dengan pemerintah," ungkap Sekretaris Jenderal HDCI, Husdi Karyono.