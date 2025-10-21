HE3X Menyuarakan Kegamangan Hidup Lewat Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Tangerang Selatan, HE3X (dibaca: Heks) kembali menyuguhkan karya terbaru berupa single yang bertitel Where Do We Go?.

Lagu tersebut dirilis dalam format official music video yang sudah bisa disaksikan melalui kanal YouTube resmi HE3X.

Grup beranggotakan Alexandra (vokal, synthesizer), Harrya Rivani (gitar, vokal), Aryandra Kareem (gitar), Fathara Rizqi (bass), dan Bimo Hadi (drum) itu dikenal lewat eksplorasi musik indie-rock/power pop/alternative yang berpadu dengan nuansa energik.

Namun kali ini, HE3X tampil lebih hangat dan reflektif, menampilkan sisi kontemplatif yang jarang ditunjukkan dalam karya sebelumnya.

Lagu Where Do We Go? lahir dari pertanyaan yang sederhana namun kerap menghantui banyak orang: ke mana akan melangkah selanjutnya? Dalam setiap perjalanan hidup, ada masa ketika arah terasa kabur dan jawaban terasa jauh.

HE3X menangkap kegamangan tersebut dalam komposisi yang lembut, melankolis, namun penuh kejujuran.

Dengan nuansa electronic dan sentuhan pop alternatif, lagu Where Do We Go? menggambarkan momen ketika seseorang berkendara sendirian di dini hari, setelah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari dengan pikiran yang penuh pertanyaan.

Di sanalah liriknya lahir, spontan, jujur, dan penuh perenungan. HE3X mencoba merangkum kerumitan eksistensial ke dalam kesederhanaan melodi yang bisa dirasakan siapa saja.