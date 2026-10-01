Head to Head Timnas Indonesia vs Bangladesh: Garuda Unggul, tapi Wajib Waspada

jpnn.com - Pertemuan Timnas Indonesia dan Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 bukanlah yang pertama bagi kedua tim.

Dari tujuh duel sebelumnya, Skuad Garuda meraih empat kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Kini, Indonesi dan Bangladesh kembali berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Meski memiliki catatan positif, Timnas Indonesia tetap perlu mewaspadai Bangladesh. Pertemuan terakhir kedua tim pada 2022 berakhir tanpa gol.

Garuda Pernah Tampil Dominan

Sementara itu, Indonesia mencatat kemenangan terbesar atas Bangladesh dalam ajang Merdeka Tournament pada 29 Juli 1975.

Ketika itu, skuad Garuda menghajar tim berjuluk Bengal Tigers dengan skor 4-0.

Indonesia kembali meraih hasil positif pada 1984. Tim Merah Putih menang 2-1.

Setahun berselang, kemenangan kembali menjadi milik Indonesia. Skuad Garuda menundukkan Bangladesh 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 1985.