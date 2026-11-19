jpnn.com, JAKARTA - Persimpangan antara perubahan iklim dan kesehatan masyarakat menjadi salah satu tantangan paling mendesak di abad ke-21.

Cuaca ekstrem, penyebaran penyakit menular berbasis vektor, krisis air bersih, hingga degradasi lingkungan memberikan dampak yang tidak proporsional bagi kelompok rentan di mana perempuan sering kali memikul beban operasional dan sosial terberat di tingkat komunitas.

Menyadari bahwa solusi berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan lokal yang tangkas dan inklusif gender, Health Innovation Exchange (HIEx) bersama Bayer Foundation berkolaborasi meluncurkan program Women-Led Climate & Health Innovation Sandbox.

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Hasil akselerasi dan capaian lapangan dari program ini dipresentasikan secara langsung dalam forum bertajuk Women-Led Climate & Health Innovation Sandbox Showcase pada Selasa, 17 November 2026, di Main Stage Health Innovation Festival, Balai Kartini, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.

Berbeda dengan program inkubasi konvensional yang sering berhenti pada tahap konsep, The Bayer Foundation and HIEx Sandbox dirancang sebagai katalisator berkecepatan tinggi (high-velocity catalyst).

Selama periode Sandbox Sprint yang intensif, sepuluh inovator perempuan terpilih dari Indonesia mendapatkan pendampingan strategis untuk menjalani optimalisasi teknis, validasi lapangan secara langsung di komunitas rentan, serta penyelarasan strategi dengan kerangka kebijakan kesehatan nasional.

Melalui pendekatan sandbox, para wirausaha sosial ini diberikan ruang uji coba yang terstruktur untuk membuktikan efektivitas teknologi mereka di dunia nyata—mengubah solusi akar rumput menjadi intervensi kesehatan yang terukur, teruji, dan berdaya skala (scalable).

Program ini secara khusus menjembatani kesenjangan antara kebutuhan mendesak di lapangan dengan kesiapan investasi, sehingga setiap inovasi siap menyerap pendanaan strategis, dukungan infrastruktur, dan kemitraan lintas sektor dari organisasi multilateral, pelaku industri, hingga investor berdampak (impact investors).