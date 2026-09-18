Heboh, 28 Kepala Sekolah Terkena OTT Saat Berada di Hotel

jpnn.com - PALEMBANG - Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh 28 kepala sekolah asal Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, di salah satu hotel di Kota Palembang mendadak heboh.

Pasalnya, 28 kepala sekolah tersebut terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh jajaran Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel, Kamis (17/9/2026).

Para kepala sekolah itu terkena OTT ketika tengah mengikuti kegiatan bimtek yang berlangsung di hotel tersebut. Selanjutnya, mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

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Pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah itu berlangsung hingga Kamis malam. Hingga Jumat (18/9/2026), Polda Sumsel masih belum membeberkan secara rinci perkara yang mendasari OTT tersebut.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Donny Satriya Sembiring membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut.

"Iya benar ada," kata Donny.

Polisi juga belum mengungkap secara resmi barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut. Status hukum 28 kepala sekolah yang diperiksa juga masih menunggu hasil penyidikan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengatakan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lengkap terkait OTT tersebut kepada awak media.