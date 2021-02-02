Heboh Ada Mayat dengan Wajah Terbungkus Plastik di Lampung, Polisi Ungkap Rekaman CCTV

jpnn.com - Personel Polresta Bandar Lampung masih mengusut penemuan mayat pria dengan wajah terbungkus plastik di sebuah indekos, di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuhan Ratu.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan memperdalam kasus kematian tersebut," kata Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto, Minggu (8/2/2026).

Dia menyebut bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV di indekos tersebut pada waktu kejadian, tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar bersama korban.

"Rekaman CCTV tidak ada orang lain masuk kamar itu, hanya korban sendiri," ungkapnya.

Kompol Gigih mengatakan bahwa saat ini polisi masih memintai keterangan saksi-saksi dan melakukan identifikasi terhadap hal-hal lainnya untuk dapat menyimpulkan peristiwa tersebut.

"Tidak ada luka dan tanda-tanda kekerasan di bagian badan korban. Namun, terdapat luka lebam di bagian mukanya," kata dia.

Sementara itu, warga Bandar Lampung yang menjadi saksi mata, Agus menyampaikan bahwa saat membuka pintu indekos, korban tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa dengan posisi wajah terbungkus plastik.

"Ya, kejadiannya Jumat (7/8), saya yang bantu buka pintu kosan tersebut. Saat dibuka posisinya sudah meninggal dunia, dan sudah sedikit berbau," ujarnya.