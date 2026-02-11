Heboh Beda Pandangan Para Menteri, Hasto PDIP: Rakyat Perlu Soliditas Kebijakan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pentingnya soliditas di unsur pemerintah dalam menjawab dinamika pasar serta tekanan global.

Sebab, kata Hasto, keseragaman sikap bisa mencegah kebingungan pelaku usaha dan dunia internasional.

Hal demikian dikatakannya saat menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri diskusi di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).

Baca Juga: Legislator PDIP Pertanyakan Perbedaan Data PBI BPJS Kesehatan di Hadapan Menkes Budi

"PDIP mengimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antarkementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” ujar Hasto.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyinggung perdebatan teknis antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang mencuat belakangan ini.

Menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena perbedaan suara menciptakan ketidakpastian baru.

“Rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat transparansi dan ketiadaan conflict of interest. Pemerintah harus fokus menahkodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum,” kata Hasto.

Adapun, diskusi oleh PDIP di Sekolah Partai menghadirkan enam pakar ekonomi seperti Yanuar Rizky, Hendri Saparani, Awalil Rizky, Yustinus Prastowo, dan Ester Sri Astuti.