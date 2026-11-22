Heboh! Belasan Pria Berpakaian Loreng Giring Badak Jawa ke Atas Truk
jpnn.com - Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie membagikan tiga foto beberapa pria berpakaian loreng membawa tongkat yang terlihat bersama puluhan badak bercula satu di Instagram akunnya, Minggu (22/11).
Puluhan pria berpakaian loreng itu tampak menggiring badak bercula satu (badak jawa) ke atas truk dengan tangga yang dibuat seperti jalan menurun.
Connie dalam foto lain menunjukkan puluhan pria berpakaian loreng mengawasi rekannya menggiring badak bercula satu ke atas truk.
Wanita bergelar profesor itu memberikan keterangan pada unggahan tiga foto yang dibuat dalam sebuah video.
"Menyelamatkan badak atau menyelamatkan habitatnya," kata dia mengawali keterangannya melalui unggahan di Instagram akun @connierahakundinibakrie, Minggu.
Dia menyebut tiga foto yang dibagikan membawa semua ke satu pertanyaan mendasar terkait upaya manusia mengorbankan alam.
"Sampai kapan manusia menganggap alam sebagai sesuatu yang selalu bisa dipindahkan, diatur, dan dikorbankan," lanjutnya.
Connie mengingatkan konservasi yang dilakukan manusia bukan sekadar memastikan satwa tetap hidup.
Pengamat intelijen Connie Rahakundini membagikan tiga foto beberapa pria berpakaian loreng menggiring badak bercula satu (badak jawa) ke atas truk.
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