Heboh Bonus Rp1 Miliar, Marc Klok Ingatkan Persib Tidak Terlena

Kapten Persib, Marc Klok (kanan), dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dikabarkan mendapatkan bonus Rp1 miliar di tengah perburuan merebut gelar juara Super League 2025/2026.

Kapten Marc Klok menegaskan Persib tidak akan terdistraksi karena target tim hanya satu, juara.

Spekulasi soal bonus mencuat setelah pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengungkap adanya apresiasi besar menjelang duel kontra Arema FC.

Nama Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ikut terseret sebagai sumber bonus, meski disebut tidak ingin hal itu dipublikasikan.

Alih-alih jadi bahan euforia, Marc Klok melihatnya sebagai hal biasa yang tidak layak dibesar-besarkan. Baginya, bonus hanyalah konsekuensi dari kerja keras, bukan tujuan utama.

"Itu sangat bagus karena ada apresiasi untuk kami, untuk klub, dan juga untuk kota. Hasil yang kami dapatkan ini penting untuk semua," ungkap Mar Klok.

"Saya tidak terlalu mengerti kenapa banyak pertanyaan soal ini. Semua klub di Liga 1 punya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu. Ini normal," tambahnya.

Marc Klok menyiratkan fokus tim tidak boleh terpecah oleh isu di luar lapangan, terutama saat Persib sedang berada di jalur emas.

Persib Bandung dikabarkan akan mendapatkan bonus Rp 1 M. Namun kabar itu dipastikan Marc Klok tak menganggu fokus Persib merebut gelar juara

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI