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Heboh! Burung Unta Berkeliaran di Permukiman Warga Rancabolang Bandung

Heboh! Burung Unta Berkeliaran di Permukiman Warga Rancabolang Bandung
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Rekaman video yang memperlihatkan burung unta berkeliaran di kawasan Rancabolang, Kota Bandung pada Senin (20/7/2026). Foto: potongan layar video di instagram

jpnn.com, BANDUNG - Warga Rancabolang, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran pada Senin (20/7/2026) pagi.

Asal-usul hewan dengan nama latin Struthio Camelus itu tengah diselidiki oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat.

Dalam video amatir yang beredar, terlihat hewan tersebut berkeliaran di kawasan permukiman warga.

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Namun, tak sedikit juga yang merekam keberadaan hewan tersebut menggunakan handphone. Video amatir milik warga kemudian tersebar di media sosial.

Sejumlah pengendara sempat menepi terlebih dahulu karena burung unta yang berdiam di tengah jalan raya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan.

Pada video lain, burung unta itu terlihat tengah mengejar pesepeda.

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Kemunculan burung unta di tengah kawasan permukiman sontak menarik perhatian warga sekitar.

Sejumlah warga bahkan berkerumun di pinggir jalan untuk menyaksikan langsung keberadaan satwa yang tidak lazim ditemui di lingkungan perkotaan.

BBKSDA Jawa Barat telah menerima informasi mengenai kemunculan burung unta di Rancabolang, Bandung.

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