Heboh, Dodhy Mendadak Umumkan Kangen Band Bubar

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris Kangen Band, Dodhy Hardiyanto, membuat pernyataan mengejutkan terkait perjalanan grup musik yang didirikannya.

Melalui akun miliknya di Instagram @dodhyofficial, dia menyatakan bahwa Kangen Band telah bubar.

Dalam pernyataan itu, Dodhy juga mengungkap alasan di balik keputusan yang disebut berkaitan dengan adanya kezaliman dalam Kangen Band.

“Bismillah, saya dengan sadar menyatakan kangen band bubar di karenakan ada kezaliman di dalam nya,” tulis Dodhy Kangen Band, Sabtu (12/9).

Musikus asal Lampung itu mengaku telah lama menyimpan rasa sakit terkait persoalan yang terjadi selama perjalanan Kangen Band.

“Saya selaku owner dan founder kangen band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama,” lanjutnya.

Tidak hanya menyatakan pembubaran Kangen Band, Dodhy juga memberikan peringatan kepada para personel yang terlibat serta event organizer (EO) yang masih berkaitan dengan grup tersebut.

Dia secara tegas melarang mantan personel Kangen Band membawakan lagu-lagu yang merupakan ciptaannya.