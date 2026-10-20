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Heboh Dokter Cabuli Anak Kandung Hingga Tertular Penyakit, IDI Jabar Merespons Begini

Heboh Dokter Cabuli Anak Kandung Hingga Tertular Penyakit, IDI Jabar Merespons Begini
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Ilustrasi pencabulan terhadap anak. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat mengecam dugaan pencabulan terhadap anak kandung berusia tiga tahun yang dilakukan seorang dokter hingga korban tertular penyakit gonore.

IDI Jabar menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berjalan di Polda Jawa Barat.

Ketua IDI Jabar dr Moch Luthi mengatakan pihaknya prihatin atas dugaan kekerasan seksual yang menimpa anak tersebut. Dia menegaskan segala bentuk kekerasan seksual, terlebih terhadap anak, tidak bisa dibenarkan.

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"Kami dari IDI Wilayah Jawa Barat sangat prihatin atas dugaan peristiwa tersebut. Kami mengecam segala bentuk kekerasan seksual, terlebih terhadap anak," kata Luthfi saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Dia menuturkan IDI Jabar mendukung proses hukum yang objektif dan transparan terhadap kasus tersebut.

Pihaknya mengetahui jika kasus sedang berlangsung di Polda Jawa Barat.

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"Apabila terbukti, perbuatan jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan etika luhur profesi kedokteran," jelasnya.

Sebelumnya, dugaan pencabulan terhadap anak kandung berusia 3 tahun yang diduga dilakukan seorang dokter di Kota Bandung terungkap setelah korban mengalami luka pada alat kelamin dan dinyatakan terinfeksi gonore.

IDI Jabar mengecam kasus pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan seorang dokter hingga korban tertular penyakit gonore.

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