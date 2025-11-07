Heboh Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkot Serang, Warga Didorong Melapor
jpnn.com, SERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah memeriksa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang viral terkait dugaan praktik jual beli jabatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Serang Murni menyampaikan bahwa hasil klarifikasi sementara belum final dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Saat ini saya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Kita tunggu hasil klarifikasi setelah panggilan ini selesai, karena hasil penelusuran nanti akan kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang,” ujar Murni, kepada wartawan, Kamis (6/11).
Sebelumnya, Wali Kota Budi Rustandi angkat bicara soal dugaan jual beli jabatan yang dilakukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial M. Ia mengklaim bahwa isu yang beredar tersebut tak benar.
Pernyataan itu disampaikan Budi untuk meluruskan informasi yang muncul pasca pelantikan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu.
"Seluruh proses mutasi dan rotasi pejabat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Budi, Rabu (5/11).
Menurutnya, tudingan yang menyebut adanya transaksi jabatan tidak memiliki dasar dan cenderung merugikan citranya sebagai Wali Kota Serang yang sedang berupaya membangun birokrasi bersih dan profesional.
“Saya tegaskan, tidak ada praktik jual beli jabatan di Pemkot Serang. Sejak awal saya menjabat, saya sudah berkomitmen menjaga integritas dan tidak akan bermain dalam hal seperti itu,” katanya.
Warga Kota Serang bisa membantu pemerintah dan penegak hukum dengan melaporkan dugaan praktik jual beli jabatan
