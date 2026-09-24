Heboh Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, DPR Bakal Panggil Menteri Imipas
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengaku bakal memanggil Menteri Imipas Agus Andrianto setelah heboh pemberitaan fasilitas mewah di Lapas IIA Cibinong.
Selain Agus, Willy menyebut pihaknya juga bakal memanggil Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto.
“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata dia melalui layanan pesan, Kamis (24/9).
Willy mengatakan permasalahan penyimpangan dalam praktik lapas seperti keberadaan fasilitas mewah terus muncul jika tidak ada perbaikan komprehensif.
“Ada fasilitas mewah ini, kan, karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elite secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas lapas tidak manusiawi, lalu bertemu dengan adanya supply. Ya, terjadi seperti ini," ujar legislator fraksi NasDem itu.
Willy mengatakan perbaikan komprehensif pengelolaan lapas menjadi kuat setelah adanya sistem pidana baru yang berlaku 2023.
"Kita sudah mengenal pidana sosial, ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi,” kata dia.
Diketahui, temuan fasilitas mewah di Lapas IIA Cibinong terkuak setelah pejabat Ombudsman melaksanakan sidak lapangan.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengaku bakal memanggil Menteri Imipas demi menyelesaikan masalah fasilitas mewah di lapas.
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