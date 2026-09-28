Heboh Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ferdy Sambo Disebut saat Rapat di DPR

jpnn.com - Tim Investigasi Pemerintah memeriksa berbagai warga binaan termasuk terpidana perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo setelah heboh fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hal demikian seperti disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imipas Mashudi saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

"Pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tipikor dan warga binaan atas nama Ferdi Sambo, perkara pidana umum," ujar Mashudi dalam rapat, Senin.

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Diketahui, Tim Investigasi Pemerintah dibentuk Kementerian Imipas bersama Bappisus setelah sidak Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong yang menemukan fasilitas mewah diduga untuk warga binaan.

Mashudi mengatakan pemeriksaan dilakukan seusai Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto bersama Menteri Imipas Agus Andrianto meninjau area fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

"Melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi yang menjadi perhatian, viral dan memberikan penjelasan kepada media," ungkapnya.

Dia mengatakan Ditjen Pas setelah pemeriksaan menonaktifkan Kepala Lapas (Kalapas), Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, hingga Kaur Umum.

"Pada hari yang sama, Ditjen Pas menarik lima pejabat untuk kepentingan pemeriksaan, yaitu adalah Kalapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kaur Umum, serta menunjuk Pelaksana Harian agar pelayanan dan pelaksanaan tugas tetap berjalan," katanya.