Heboh Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ini Deretan Napi Kakap yang Mendekam di Sana

jpnn.com, WASHINGTON DC - Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah Ombudsman RI mengungkap fasilitas mewah di lingkungan penjara tersebut.

Tim Ombudsman menemukan bangunan mewah itu dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong ini menyeret nama sejumlah narapidana yang menjadi penghuni penjara tersebut, seperti Ferdy Sambo dan Harvey Moeis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang sumber, Sambo disebut berada di area rumah mewah yang disebut sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Selain itu Sambo juga kerap berada di blok samping gereja.

Kemudian terpidana kasus korupsi tata kelola Timah, Harvey Moeis juga masuk dalam napi yang mendapat fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

Kemudian ada terpidana kasus Asabri bersama Heru Hidayat, Teddy Tjokrosaputro, dan Pieter Rasiman. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani juga mendapat fasilitas mewah.

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Sejumlah nama dalam perkara importasi gula, yakni Wisnu Hendraningrat, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, dan Tony Wijaya Ng juga disebut menikmatif fasilitas mewah tersebut.

Selain itu, Bambang Rianto yang merupakan terpidana perkara Waskita Karya juga masuk dalam daftar napi yang mendapat fasilitas mewah.