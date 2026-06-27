Heboh Foto Anak Diduga Dicuri untuk Narasi Gay Parenting, Polda Jabar: Silakan Lapor

jpnn.com, JAWA BARAT - Jagat media sosial dihebohkan oleh dugaan penyalahgunaan foto anak yang diunggah oleh sebuah akun Threads bernama Rio Damar, untuk mendukung narasi gay parenting.

Pria bernama Rio Damar itu diduga mencuri foto orang lain untuk dipamerkan, dengan mengedit foto ibu dari anak-anak tersebut. Padahal, anak-anak tersebut merupakan anak dari pemilik akun @hanumtk bersama suaminya. Namun, fotonya diedit, sementara foto suaminya tidak.

Merespons kejadian ini, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan keberatan ke pihak berwajib.

Laporan disarankan untuk dilakukan ke Polrestabes Bandung atau Polda Jawa Barat.

"Saya mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan keberatannya ke kantor polisi terdekat dengan disarankan di Polrestabes Bandung atau Polda Jabar," kata Hendra saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, apabila laporan resminya sudah masuk maka akan diproses melalui Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jabar.

"Nantinya dengan BB (barang bukti) akun media sosial ini akan diproses oleh penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jabar dengan Pasal UU ITE," ucapnya.

Sementara itu, pihak keluarga korban kini tengah mempertimbangkan langkah hukum dan telah mendapatkan penawaran pendampingan pengacara secara cuma-cuma (pro bono). (mcr27/jpnn)