Heboh Ibu Tusuk Anak di Pamekasan, Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku

jpnn.com - Kasus ibu di Pamekasan berinisial DA menusuk anak kandung hingga korban tewas pada 17 Agustus 2026 bikin heboh.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah DA di Dusun Karang Dalem, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Korban berinisial TD yang masih berusia 10 tahun diduga ditusuk menggunakan pisau dapur.

Polres Pamekasan, Jawa Timur kini mendalami kondisi kejiwaan pelaku DA.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardiyanto mengatakan pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena penyidik menemukan riwayat gangguan kejiwaan pada tersangka.

"Upaya mendalami kejiwaan seorang ibu yang menusuk anak kandungnya sendiri ini kami lakukan, karena berdasarkan hasil penyidikan sementara yang bersangkutan sebelumnya pernah memiliki riwayat sakit jiwa," kata Yoyok.

Berdasarkan rekam medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, DA pernah menjalani perawatan kejiwaan pada 2020.

Kondisinya sempat membaik, tetapi kembali mengalami gangguan pada 2023. "Pelaku sudah kami amankan," ujarnya.

Menurut Yoyok, kondisi DA saat ini terlihat berbeda. Tersangka lebih banyak diam dan menunjukkan tatapan kosong.