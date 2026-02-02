Heboh IHSG Tersungkur, Analis Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Investor asing melakukan penjualan (outflow) fantastis mencapai Rp15.7 triliun di pasar reguler pada penutupan perdagangan pasar modal akhir pekan kemarin.
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.329 atau melemah kurang lebih -6,94% sepekan terakhir.
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menjelaskan pelemahan signifikan tersebut terdorong sentimen global dan domestik yang menekan market dalam negeri.
Dari global, terdapat sentimen ketidakpastian 'Greenland Trade War', di mana pasar global masih mencerna gertakan tarif Donald Trump terkait Greenland.
"Jika ada pernyataan resmi dari Uni Eropa untuk membalas tarif tersebut, mungkin akan terlihat penguatan mata uang safe haven, seperti Swiss Franc atau Yen Jepang serta volatilitas tinggi di saham-saham eksportir global," begitu keterangan tertulis yang diterima awak media, dikutip (Senin (2/2).
Dari sisi domestik, terdapat sentimen MSCI effect yang membuat market Indonesia benar-benar bergejolak.
MSCI resmi mengumumkan Interim Freeze efektif, dan meminta Indonesia melakukan perbaikan transparansi yang signifikan hingga Mei 2026.
MSCI mengancam akan mengurangi bobot (weighting) dan menurunkan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market, jika tak kunjung ada perbaikan.
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan berkomentar soal IHSG tersungkur.
