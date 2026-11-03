Heboh Isu Penangkapan Jenderal Soal Penyadapan, Mabes Polri Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri merespons soal isu penangkapan sejumlah jenderal polisi terkait kasus penyadapan. Dari kabar yang beredar, ada sejumlah perwira polisi, bahkan salah satunya jenderal bintang empat yang dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir ketika dikonfirmasi soal itu belum mau bicara banyak.

“Jadi sedang kami cek saat ini,” ujar dia kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Ketika ditanya lebih jauh soal penangkapan, Jubir Polri itu malah menjawab soal penanganan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Enggak (soal petinggi diamankan), saya bahas tadi ini, yang konteks kalau kita kami proses untuk pengamanan, pelayanan, ini selalu kemudian setelah pelaksanaan kita lakukan evaluasi, seperti itu," kata Isir.

Kemudian saat ditanyakan lebih tegas lagi mengenai perwira diamankan, Isir justru kembali membahas soal pengamanan demo di Jogja.

"Nanti kami cek proses evaluasinya, ya, seperti itu. Baik. Makasih ya. Ayo mari kita tetap sama-sama bergandengan tangan, saling bahu-membahu, wujudkan Indonesia di ruang publik, di ruang digital dengan informasi yang tepat, terpercaya, mencerdaskan bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara dari kabar beredar, ada sejumlah perwira polisi yang ditangkap, satu perwira menengah, tiga perwira tinggi, dan salah satunya jenderal bintang empat.