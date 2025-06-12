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Heboh Isu Pergantian Kapolri, Respons Jenderal Sigit Justru Sukses Bikin Adem

Heboh Isu Pergantian Kapolri, Respons Jenderal Sigit Justru Sukses Bikin Adem
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Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara dengan awak media di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com, JAKARTA - Panggung politik nasional sempat menghangat dihembus isu Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian pucuk pimpinan Polri. Namun, respons yang ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo justru hadir menyejukkan suasana.

Paguyuban Jurnalis Mitra Polri (JMP) Ikhwan Andi Aziz menyampaikan apresiasi tinggi atas sikap tenang dan bijak yang ditunjukkan Jenderal Listyo Sigit dalam menyikapi isu yang beredar di ruang publik.

Sebelumnya, Jenderal Sigit menegaskan posisinya sebagai prajurit Bhayangkara yang senantiasa siap menjalankan instruksi pimpinan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan rotasi jabatan di tubuh kepolisian.

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"Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kami prajurit apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja," ujar Sigit usai menghadiri rapat di Kementerian Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen institusi kepolisian untuk tetap patuh dan tunduk pada mekanisme konstitusional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ikhwan menilai sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi Polri tersebut mencerminkan tingkat profesionalisme yang tinggi, sehingga tidak mudah terdistorsi oleh isu-isu eksternal yang bergulir di ranah politik.

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"Kami di JMP sangat menghargai sikap bijak dan tenang Bapak Kapolri. Beliau tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan tidak terdistorsi oleh isu-isu politik yang sengaja dihembuskan di ruang publik," tutur Ikhwan di Jakarta, Rabu (5/8)

JMP mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya menggulirkan narasi pergantian kepemimpinan ini demi kepentingan kelompok.

Paguyuban Jurnalis Mitra Polri mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tenang menyikapi isu pergantian pucuk pimpinan Polri.

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