Heboh Jalan Diponegoro Ditutup Gegara Revitalisasi Gedung Sate, Sekarwati Beri Penjelasan

Heboh Jalan Diponegoro Ditutup Gegara Revitalisasi Gedung Sate, Sekarwati Beri Penjelasan
Jalan Diponegoro yang rencananya akan ditutup untuk proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Kamis (30/4/2026).

Adapun sebelumnya ramai informasi penutupan Jalan Diponegoro dikarenakan proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate yang sudah dimulai.

Pantauan JPNN di siang hari, plang informasi penutupan Jalan Diponegoro sebelumnya sudah terpasang. Dalam plang diinformasikan bahwa jalan yang ada di antara Gedung Sate dan Lapangan Gasibu itu akan mulai ditutup pada 30 April 2026 - 31 Agustus 2026.

Penutupan itu dikarenakan Jalan Diponegoro masuk dalam salah satu titik yang akan ditata ulang.

Namun, saat sore ini, plang tersebut sudah tidak ada. Kendaraan pun masih bisa melintasi Jalan Diponegoro.

Kabiro Umum Setda Jabar Sekarwati mengatakan informasi yang menyebut adanya penutupan jalan tersebut tidak benar. Hingga saat ini, aktivitas lalu lintas di Jalan Diponegoro masih berjalan normal.

"Hari ini tidak ada penutupan Jalan Diponegoro," kata Sekarwati, dalam keterangannya, Rabu (29/4). 

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memang tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro.

Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Kamis (30/4/2026).

