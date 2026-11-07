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Heboh! Juan Villa Cetak Gol dari Jarak Sangat Jauh Sekali

Heboh! Juan Villa Cetak Gol dari Jarak Sangat Jauh Sekali
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Bintang Borneo FC Juan Villa (kiri). Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Gelandang serang Borneo FC Juan Villa membawa timnya unggul untuk sementara dari PSM Makassar, pada laga pekan ke-9 Super League.

Babak pertama laga sengit itu berakhir 1-0.

Villa mencetak gol dari jarak yang sangat jauh, sekitar 70-80 meter dari gawang PSM.

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Pemain Kolombia itu dengan sekali sepakan akurat yang melambung, melampui kiper PSM Ardiansyah.

Ardiansyah sesungguhnya sudah tampil baik sebelum gol Villa itu lahir.

Gol Villa pada menit ke-44 itu membuat nyaris seluruh pemain di lapangan, komentator siarang langsung, dan sejumlah netizen heboh.

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Tak sering gol seperti itu terjadi di Super League.

Kini babak kedua Borneo FC vs PSM Makassar sedang berlangsung. (fs/jpnn)  

Gol Juan Villa pada menit ke-44 itu membuat nyaris seluruh pemain di lapangan heboh dan ada yang tak percaya.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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