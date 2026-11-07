Heboh! Juan Villa Cetak Gol dari Jarak Sangat Jauh Sekali

jpnn.com - SAMARINDA - Gelandang serang Borneo FC Juan Villa membawa timnya unggul untuk sementara dari PSM Makassar, pada laga pekan ke-9 Super League.

Babak pertama laga sengit itu berakhir 1-0.

Villa mencetak gol dari jarak yang sangat jauh, sekitar 70-80 meter dari gawang PSM.

Pemain Kolombia itu dengan sekali sepakan akurat yang melambung, melampui kiper PSM Ardiansyah.

Ardiansyah sesungguhnya sudah tampil baik sebelum gol Villa itu lahir.

Gol Villa pada menit ke-44 itu membuat nyaris seluruh pemain di lapangan, komentator siarang langsung, dan sejumlah netizen heboh.

Tak sering gol seperti itu terjadi di Super League.

Kini babak kedua Borneo FC vs PSM Makassar sedang berlangsung. (fs/jpnn)