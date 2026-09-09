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Heboh Juicy Luicy Batal Tampil di Batam, Promotor Beri Pernyataan Tegas

Heboh Juicy Luicy Batal Tampil di Batam, Promotor Beri Pernyataan Tegas
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Juicy Luicy. Foto: Instagram/juicyluicyband

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggara XYZ Liveground akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadiran salah satu performer dalam festival XYZ Liveground 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun resmi @xyzliveground di Instagram. Meski tidak menyebut nama performer secara langsung, pernyataan tersebut diduga mengacu pada grup musik Juicy Luicy yang sebelumnya batal tampil dalam acara itu.

Juicy Luicy diketahui dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara XYZ Live Ground 2026 yang berlangsung di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, pada Sabtu (5/9).

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Sebelumnya pihak manajemen Juicy Luicy menyampaikan bahwa grup batal tampil karena adanya sejumlah kewajiban dari pihak penyelenggara yang disebut belum diselesaikan.

Menanggapi situasi tersebut, XYZ Liveground menyampaikan kronologi dari sisi penyelenggara. Promotor menegaskan bahwa semua kebutuhan performer telah disiapkan berdasarkan kesepakatan yang telah dikomunikasikan kedua pihak.

“Pembayaran fee yang telah dilakukan full, tiket penerbangan pulang-pergi, akomodasi hotel, kebutuhan perjalanan dan hospitality, kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan acara,” tulis pihak XYZ Liveground dalam klarifikasi.

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Penyelenggara juga menyebut kerja sama dengan pihak Juicy Luicy tersebut bukan kali pertama dilakukan.

Menurut promotor, kedua pihak sebelumnya telah beberapa kali bekerja sama dalam penyelenggaraan acara dan proses komunikasi selama ini berjalan secara profesional.

Juicy Luicy diketahui dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara XYZ Live Ground 2026 yang berlangsung di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam.

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