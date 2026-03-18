menu
JPNN.comJPNN.com
Heboh Kabar Penerbangan Internasional Ditutup, Menhub Dudy: Itu Tidak Benar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi. ANTARA/Harianto

jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi angkat bicara menanggapi kabar penutupan penerbangan internasional oleh pemerintah.

Dia mengaku khawatir kabar tersebut bisa memicu kehebohan di tengah masyarakat, terutama di sela-sela kesibukan penanganan arus mudik Lebaran 2026.

Dudy secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai penutupan pintu penerbangan internasional adalah informasi palsu alias hoaks.

Baca Juga:

"Dapat kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak benar," kata Menhub Dudy di sela pantauan arus mudik di Tol Cikampek, Selasa (18/3).

Dudy menjelaskan bahwa media yang sempat menayangkan informasi tersebut telah menyadari kekeliruan dan melakukan langkah koreksi secara mandiri.

"Tadi media yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi dan mencabut berita tersebut," imbuhnya.

Baca Juga:

Klarifikasi ini dirasa perlu disampaikan langsung oleh Dudy agar tidak timbul simpang siur informasi di tengah masyarakat, meskipun isu tersebut berada di luar konteks utama Operasi Ketupat atau pengaturan lalu lintas mudik.

"Jadi, itu sebagai informasi tambahan buat rekan-rekan sekalian agar tidak ada keraguan," pungkas Dudy.(mcr8/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Menhub Dudy Purwagandhi angkat bicara menanggapi kabar penutupan penerbangan internasional oleh pemerintah. Begini faktanya.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI