Heboh Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Aplikasi Antisadap dari Silent Circle
jpnn.com, JAKARTA - Ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden yang menyeret Jenderal Listyo S P mencuat, ada rasa kekhawatiran yang tertinggal: level kepala negara saja bisa diintai, bagaimana dengan kita?
Di tengah kecemasan itu, ponsel di genggaman rasanya tak lagi seperti ruang pribadi.
Setiap bisikan, data, hingga keputusan krusial seolah rentan diretas. Namun, di balik kerentanan digital ini, teknologi keamanan sebenarnya sudah melangkah sejauh itu untuk melawan balik.
Salah satunya lewat Silent Phone, aplikasi komunikasi besutan Silent Circle yang dirancang khusus untuk membuat percakapan ponsel benar-benar "kedap suara" dari telinga luar.
Silent Phone tidak seperti aplikasi perpesanan harian yang sekadar menempelkan stempel enkripsi.
Ia bekerja bak brankas berjalan. Menggunakan protokol ZRTP—standar enkripsi telepon paling ketat yang dirancang langsung oleh legenda kriptografi Phil Zimmermann.
"Silent Phone memastikan jalur komunikasi bersifat peer-to-peer," mengutip laman resmi silent circle.
Kunci enkripsinya diolah langsung di dalam perangkat, bukan dititipkan di server awan yang rawan diakses pihak ketiga.
Heboh kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, ternyata ada aplikasi antisadap untuk ponsel Android dan iOS
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