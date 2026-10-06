Heboh Keracunan Massal Seusai Makan di 88 Seoul Paskal Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan orang dilaporkan mengalami sejumlah gejala keracunan setelah menyantap makanan di restoran Korea 88 Seoul di kawasan 23 Paskal, Kota Bandung.

Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial Threads.

Dalam unggahan tersebut disebutkan, kejadian diduga berlangsung pada 2-4 Oktober 2026 dan jumlah pelanggan yang mengalami keluhan mencapai ratusan orang.

Sejumlah pelanggan dilaporkan mengalami gejala seperti demam tinggi, muntah-muntah hingga diare setelah berkunjung dan menyantap makanan di restoran tersebut.

Kasus ini tengah menjadi perhatian dan dalam proses penelusuran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.

Pihak 88 Seoul membenarkan telah menerima laporan dan keluhan dari sejumlah pelanggan yang sebelumnya berkunjung ke gerai 88 Seoul di 23 Paskal Bandung.

Marketing General Manager 88 Seoul Sarah Merci mengatakan pihaknya memahami kekhawatiran yang disampaikan pelanggan.

"Betul, kami menerima adanya laporan dan keluhan dari sejumlah pelanggan setelah berkunjung ke 88 Seoul - 23 Paskal, Bandung. Kami mendengar dan peduli atas kekhawatiran yang disampaikan oleh pelanggan," kata Sarah saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2026).