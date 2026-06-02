Heboh Kerangka Manusia di Hutan Rembang

Ilustrasi TKP penemuan kerangka manusia. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, REMBANG - Heboh penemuan kerangka manusia tanpa identitas di kawasan hutan Petak 5F2 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Senin pagi, sekitar pukul 07.30 WIB.

Kerangka tersebut ditemukan warga yang sedang membersihkan lahan hutan.

Setelah mendapatkan laporan warga soal temuan kerangka manusia tersebut, jajaran Polsek Sumber bersama Tim Inafis Polres Rembang, Tim Resmob, dan tenaga medis dari Puskesmas Sumber langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan evakuasi.

"Hasil pemeriksaan awal belum dapat memastikan identitas maupun penyebab kematian korban karena yang ditemukan hanya kerangka dan sisa pakaian yang sudah rusak," ujar Kapolsek Sumber AKP Pujiono di Rembang, Senin.

Penyelidikan sementara juga mengarah pada keterangan seorang saksi yang mengaku pernah mencium bau menyengat di sekitar lokasi pada Februari 2025 saat mencari pakan ternak.

Namun, sumber bau tersebut tidak ditemukan karena area masih tertutup semak belukar.

"Keterangan tersebut menjadi salah satu petunjuk yang akan didalami penyidik untuk memperkirakan waktu kematian korban," ujarnya.

Hingga kini, polisi belum menemukan dokumen identitas maupun barang-barang yang dapat membantu mengungkap jati diri korban.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kerangka manusia tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.

