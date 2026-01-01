Heboh Konser Israel Houghton, Dirjen Imigrasi Menolak Pengajuan Visa

jpnn.com, JAKARTA - Rencana konser penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton bersama grup musiknya, Israel & New Breed di Jakarta tengah jadi perbincangan.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan pihaknya menolak permohonan visa dari Israel Houghton sebagai perlindungan utama untuk kepentingan masyarakat.

Dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkokuham Imipas) dalam menyikapi rencana konser Israel Houghton di Indonesia.

"Dan setelah berkoordinasi dengan Kemenko Polkam, sikap kami jelas, apabila yang bersangkutan (Israel Houghton) mengajukan visa, imigrasi akan menolaknya," kata Hendarsam dilansir Antara, Selasa (6/10).

Hingga 5 Oktober 2026 ini, pihak Imigrasi belum menerima permohonan visa dari Israel Houghton.

Adapun yang bersangkutan ternyata pernah memperoleh visa performa pada Januari 2026.

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"Saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan 5 Oktober 2026 ini, belum ada permohonan visa atas nama yang bersangkutan. Israel Houghton memang pernah memperoleh visa performa pada Januari 2026," jelasnya.

Hendarsam menjelaskan mempertimbangkan tidak akan memberikan visa karena melihat rekam jejak sang penyanyi yang mendukung Israel.