Heboh! Loh Kean Yew Jadi Finalis Terakhir Singapore Open 2026

jpnn.com - SINGAPORE- Tunggal putra Singapura Loh Kean Yew membuat Singapore Indooor Stadium bak mau pecah, heboh banget pada Sabtu (30/5) malam WIB.

Itu lantaran peringkat 14 dunia itu memastikan tiket final Singapore Open 2026 Super 750.

Loh Kean Yew memenangi semifinal terakhir, yakni melawan tunggal putra Jepang ranking 19 dunia Koki Watanabe.

Setelah 63 menit (statistik BWF), Loh Kean Yew menang rubber game 21-15, 15-21, 21-9.

Di final besok, Loh Kean Ywe ketemu pemain Prancis Alex Lanier.

Lanier lulus ke final setelah mengalahkan harapan Indonesia Alwi Farhan 21-14, 21-11.

Indonesia masih punya satu wakil di final, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang ke puncak setelah menang dari Liang Wei Keng/Wang Chang (China) 23-21, 21-4. (bwf/jpnn)

Final Singapore Open 2026 Super 750

