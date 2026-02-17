Heboh! Marc Marquez Utak-atik Susunan Pembalap 2027, Pensiun?
jpnn.com - MOTOGP 2026 tinggal menghitung hari. Seri pertama, yakni MotoGP Thailand akan hadir di Buriram pada 27 Februari-1 Maret.
Menjelang balapan perdana di 2026 itu dimulai, si petahana Marc Marquez membuat kejutan, soal musim 2027.
Dalam sebuah video di situs MotoGP, Marc Marquez mengutak-atik susunan pembalap 2027.
Marc tak menempatkan dirinya di tim utama Ducati. Apakah itu sinyal bahwa 2026 merupakan musim terakhir Marc Marquez?
Pembalap yang identik dengan 93 itu awalnya menempatkan adiknya, yakni Alex Marquez, berada di Ducati bersama Pedro Acosta.
Lalu dia 'mengganti' Acosta dengan Pecco Bagnaia.
"Itu akan menjadi tim yang bagus," tuturnya.
Marc menempatkan Acosta di Honda, bersama Jorge Martin!
Cek jadwal lengkap MotoGP 2026 dan pernyataan Marc Marquez yang bikin heboh dunia balap motor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Progres Honda RC213V, Luca Marini: Tunggu Balapan Perdana MotoGP 2026
- Bos Ducati Buka-bukaan: Francesco Bagnaia Kini Berubah Total Menjelang MotoGP 2026
- Honda Masih Terseok Menjelang MotoGP 2026, Luca Marini Ungkap Penyebab Utamanya
- MotoGP: Di Tengah Isu Pedro Acosta, Francesco Bagnaia Tak Goyah
- MotoGP 2026: Fabio Quartararo Ungkap Masalah Besar Yamaha V4
- MotoGP: Terancam Tersingkir, Franceco Bagnaia Masih Punya Tempat di Ducati?