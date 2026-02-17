Heboh! Marc Marquez Utak-atik Susunan Pembalap 2027, Pensiun?

jpnn.com - MOTOGP 2026 tinggal menghitung hari. Seri pertama, yakni MotoGP Thailand akan hadir di Buriram pada 27 Februari-1 Maret.

Menjelang balapan perdana di 2026 itu dimulai, si petahana Marc Marquez membuat kejutan, soal musim 2027.

Dalam sebuah video di situs MotoGP, Marc Marquez mengutak-atik susunan pembalap 2027.

Marc tak menempatkan dirinya di tim utama Ducati. Apakah itu sinyal bahwa 2026 merupakan musim terakhir Marc Marquez?

Pembalap yang identik dengan 93 itu awalnya menempatkan adiknya, yakni Alex Marquez, berada di Ducati bersama Pedro Acosta.

Lalu dia 'mengganti' Acosta dengan Pecco Bagnaia.

"Itu akan menjadi tim yang bagus," tuturnya.

Marc menempatkan Acosta di Honda, bersama Jorge Martin!