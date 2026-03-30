JPNN.com » Kriminal » Heboh Mayat Pegawai Ayam Geprek dalam Freezer, 2 Sepeda Motor Raib

Ilustrasi TKP penemuan mayat. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - BEKASI – Kasus penemuan mayat menghebohkan warga Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Mayat seorang pegawai usaha ayam geprek yang berlokasi di perumahan tersebut ditemukan dalam freezer pada Sabtu (28/3).

Menurut AL, pemilik kios usaha ayam geprek, di lokasi kejadian, Minggu (30/3), mengungkapkan, korban bernama Pak Bedul yang berusia sekitar 45 tahun itu merupakan pekerja lepas di tempat usahanya.

Dia mengatakan penemuan mayat pegawainya tersebut bermula saat dirinya mendatangi kios untuk memeriksa kondisinya yang ditinggalkan para pegawai mudik Lebaran 2026.

Dari celah pintu, AL mengatakan melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam freezer.

Dia sontak terkejut saat mendapati jasad korban sudah terbungkus kain dan plastik di dalam mesin pembeku makanan tersebut.

"Saya datang ke sini karena karyawan pada mudik semua. Pas saya cek dan intip dari celah, saya lihat ada yang mencurigakan. Waktu freezer dibuka, ternyata korban sudah terbungkus kain dan plastik di dalamnya," ujar AL.

Ia mengatakan kemudian memberi tahu warga dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

Kasus penemuan mayat pegawai usaha ayam geprek dalam freezer sedang dalam penyidikan pihak kepolisian.

