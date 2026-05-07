menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Heboh Pelanggaran Massal Ribuan ASN di Satu Kabupaten, Sekda Sampai Geregetan

Heboh Pelanggaran Massal Ribuan ASN di Satu Kabupaten, Sekda Sampai Geregetan

Heboh Pelanggaran Massal Ribuan ASN di Satu Kabupaten, Sekda Sampai Geregetan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, terancam kena sanksi lantaran melakukan pelanggaran.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menyebutkan setidaknya 3.000 ASN di lingkup Pemkab Brebes terancam sanksi akibat diduga menggunakan aplikasi presensi fiktif.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW.

Baca Juga:

Namun, Sumarno tidak memerinci dari ribuan ASN yang diduga melakukan pelanggaran itu, berapa yang berstatus PNS, PPPK, dan P3K PW.

Sumarno mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sanksi tegas atas pelanggaran tersebut.

"Sanksi itu harus. Sanksinya bertingkat. Ada yang teguran, lisan, tertulis. Bisa saja berupa penurunan atau penundaan kenaikan pangkat, bahkan penurunan jabatan. Sesuai dengan bobot pelanggaran yang akan dirumuskan oleh tim nanti," katanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, di Semarang, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Perlu diketahui, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemprov juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap pemkab/pemkot, termasuk kaitannya dengan masalah kepegawaian.

Lebih lanjut, Sumarno menegaskan bahwa sistem aplikasi yang dipergunakan juga harus diperbaiki sehingga tidak bisa dimanipulasi atau dicurangi.

Pelanggaran secara massal dilakukan ribuan ASN di satu kabupaten, sekda menginstruksikan pemberian sanksi tegas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI