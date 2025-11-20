Heboh Pemimpin Ponpes di Kuansing Diduga Cabuli Santri hingga Korban Punya Anak
jpnn.com, KUANSING - Dugaan tindak pidana pencabulan yang menyeret pemimpin sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menjadi perhatian aparat kepolisian.
Kasus itu diduga terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Singingi Hilir.
Saat ini dugaan pencabulan itu sedang diselidiki oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kuansing.
Kasatreskrim Polres Kuansing AKP Gery Agnar Timur mengatakan pihaknya telah menurunkan Tim PPA untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang beredar dan meresahkan masyarakat.
“Tim PPA kami turunkan ke lokasi menyusul adanya laporan yang diterima melalui layanan Call Center 110 terkait dugaan pencabulan tersebut,” kata Gery saat dikonfirmasi JPNN.com, Rabu (8/7).
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan dugaan pencabulan dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren terhadap seorang santri hingga korban dikabarkan melahirkan seorang anak.
Namun, informasi tersebut masih didalami penyidik dan belum dapat dipastikan secara hukum.
Selain itu, masyarakat juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta memastikan tidak ada korban lainnya.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kuansing masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan pemimpin ponpes itu.
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