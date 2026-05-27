menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Heboh Penampakan Pocong di Jalan, Dalangnya Tertangkap, Begini Pengakuannya

Heboh Penampakan Pocong di Jalan, Dalangnya Tertangkap, Begini Pengakuannya

Heboh Penampakan Pocong di Jalan, Dalangnya Tertangkap, Begini Pengakuannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemuda bernama Refan (kemeja hitam) diamankan polisi karena membuat video AI terkait penampakan pocong yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang pemuda bernama Refan Herdiansyah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat setelah ditangkap polisi.

Ia ditangkap setelah video dan foto pocong hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dibuatnya viral dan menimbulkan keresahan di tengah warga Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombes Pol M Hasyim Risahondua mengatakan Polres Pelalawan bergerak cepat melakukan penyelidikan setelah beredarnya video pocong di jalan yang memicu kegaduhan di masyarakat.

Baca Juga:

Hasyim menjelaskan, hasil penelusuran yang dilakukan jajaran Polres Pelalawan mengungkap bahwa konten viral tersebut dibuat oleh seorang pemuda menggunakan teknologi AI dengan tujuan sekadar bercanda dan menakut-nakuti temannya.

“Setelah viral dan menimbulkan keresahan, tim di Polres langsung melakukan penelusuran. Hingga akhirnya ditemukan pemuda yang membuat video itu,” kata Hasyim, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan, pemuda tersebut sempat diamankan untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan diberikan pembinaan dan arahan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Sudah sempat diamankan, yang bersangkutan diberikan sanksi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Penampakan pocong di jalan menggemparkan warga, polisi berhasil menangkap dalangnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI