Heboh Penertiban Rumah di Jagakarsa, TNI AD Sampaikan Penjelasan Begini, Silakan Disimak
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan klarifikasi setelah heboh pembongkaran paksa 15 rumah di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta, Senin (6/4).
Diketahui, Pusat Zeni TNI AD (Pusziad) disebut terlibat dalam pembongkaran rumah yang ramai di media sosial.
Donny menyampaikan aksi yang terjadi Senin kemarin bukan berisi bentrokan maupun sengketa lahan.
Menurut dia, pihak Pusziad hanya melakukan penertiban dan pembongkaran 15 unit rumah yang menjadi aset TNI AD.
"Perlu kami jelaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari aset Satuan Detasmen Zeni Jihandak/Sura Dharma Santika (Denzijihandak/SDS) di bawah naungan Pusziad,” kata Donny kepada awak media, Selasa (7/4).
Dia mengatakan luas lahan yang ditertibkan mencapai 44.841 meter persegi dan telah bersertifikat hak pakai dengan Nomor 00184 Tahun 2016.
Khusus rumah yang ditertibkan oleh para prajurit TNI, 15 kediaman itu berdiri di atas lahan seluas 15.250 meter persegi.
Menurut dia, selama ini lokasi tersebut diperuntukkan sebagai rumah dinas untuk prajurit aktif.
Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menuturkan pihak Pusziad menempuh upaya persuasif sebelum melaksanakan penertiban rumah di Jagakarsa, Senin (7/4).
- Di Gubuk Tak Berpenghuni, Bea Cukai Temukan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal
- Info Terkini Kondisi Tiga Prajurit TNI Korban Serangan Terbaru di Lebanon
- 3 Prajurit TNI Didakwa Pembunuhan Berencana Kasus Kacab Bank Jakarta
- Penghormatan Terakhir Untuk Prajurit Kopassus Mayor Zulmi
- Panglima TNI: Kopassus Kehilangan Salah Satu Prajurit Terbaik
- Prabowo Peluk dan Cium Putra Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon