Heboh Penurunan Merah Putih, Sekjen PKS Yakin Masyarakat Aceh Tetap NKRI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid merasa yakin masyarakat Aceh tetap setia bersama Indonesia meski pada Sabtu (15/8) kemarin terjadi eskalasi sosial di provinsi berjuluk Serambi Mekah itu.

"Kami yakin dan percaya masyarakat Aceh bersama dengan NKRI. Itu yang pertama. Kami yakin dan percaya itu, ya," kata Kholid ditemui di kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (17/8).

Diketahui, terjadi eskalasi sosial di provinsi paling utara Pulau Sumatra itu saat pelaksanaan Peringatan Hari Damai Aceh pada Sabtu (15/8).

Dalam video yang beredar, terjadi aksi penurunan bendara Merah Putih dan pengibaran Bulan Bintang yang disertai perusakan lambang Garuda Pancasila setelah peringatan hari damai.

Selain masyarakat, Kholid juga meyakini pemerintah daerah di Aceh tetap setia dengan Indonesia meski ada eskalasi.

"Pemerintah daerahnya juga dari level provinsi, kabupaten, kota, itu bersama NKRI, bersama pemerintah Indonesia," lanjut dia.

Namun, Kholid meminta dilakukan pengusutan terhadap aksi penurunan bendara Merah Putih dan perusakan lambang Garuda Pancasila.

"Jika memang ada hal-hal yang seperti kemarin, tentu aparat dan penegak hukum harus menginvestigasinya, ya," kata legislator DPR RI itu.