Heboh Pesta Narkoba di Rutan Depok, Yusril Bilang Begini

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku belum menerima laporan terkait adanya pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Depok.

"Belum clear masalah itu dan saya juga belum mendapat laporan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin ((5/10/2026).

Walakin, Yusril mengatakan sedang fokus dengan permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rutan akhir-akhir.

Khususnya, kata dia, setelah temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong beberapa waktu yang lalu.

Dalam waktu dekat, Menko Yusril bakal melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepolisian, dan Ombudsman dalam melakukan berbagai langkah penertiban yang lebih sistematis terhadap lapas di Indonesia.

Terlebih lagi, baru-baru ini telah terjadi pergantian Kapolri serta pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas, yang sedang disiapkan pula penggantinya.

Yusril berharap dengan adanya penyegaran tersebut, kerja sama yang baik dapat terjalin, khususnya dengan Polri hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, mengingat mayoritas narapidana yang ada di lapas tersandung kasus narkoba.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menindak tegas oknum pegawai yang diduga terlibat pesta narkotika jenis sabu bersama warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Depok.