Heboh Poster Selamatkan Golkar dari Geng Solo, Doli Beri Penjelasan Begini
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara setelah beredar poster di jejaring WhatsApp terkait Munaslub partai berkelir kuning itu.
Adapun, poster memuat foto Doli yang sedang mengepal tangan dan dituliskan sebagai Caketum Golkar.
Poster juga memuat informasi bahwa Munaslub Golkar dengan agenda selamatkan partai dari Geng Solo akan digelar di Ancol, Jakarta, Minggu (29/11) besok.
Doli mengaku tidak memiliki kaitan dengan beredarnya poster agenda Munaslub yang tersebar di jejaring WhatsApp awak media.
"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (7/11).
Dia mengaku selalu mengedepankan pendekatan konstitusional dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara.
Berkaitan isu poster, Doli merasa paham tata cara berorganisasi di Golkar, karena diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi.
"Begitu juga secara institusional, saya sangat mengerti struktur dan hierarki kewenangan serta tanggung jawab dalam berorganisasi dan berpartai," ujarnya.
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku tak terlibat dalam beredar poster terkait pelaksanaan Munaslub partainya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Geng Solo di Kasus Penyadapan, Komisi III Minta Hukum Ditegakkan
- Waketum Golkar Minta Polisi Serius Usut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden
- Kasus Presiden Disadap, Doli Golkar: Itu Untuk Kepentingan Siapa?
- Sebut Gibran Tak Bisa Dibiarkan, Doli Golkar Dorong Pimpinan Parpol Segera Bertemu
- Perbedaan Survei IPO dan Celios Terkait Kinerja Bahlil, Dedi Kasih Penjelasan Begini
- Idrus Golkar Respons Kritik Kamrussamad Gerindra