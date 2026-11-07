menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Heboh Poster Selamatkan Golkar dari Geng Solo, Doli Beri Penjelasan Begini

Heboh Poster Selamatkan Golkar dari Geng Solo, Doli Beri Penjelasan Begini

Heboh Poster Selamatkan Golkar dari Geng Solo, Doli Beri Penjelasan Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara setelah beredar poster di jejaring WhatsApp terkait Munaslub partai berkelir kuning itu.

Adapun, poster memuat foto Doli yang sedang mengepal tangan dan dituliskan sebagai Caketum Golkar.

Poster juga memuat informasi bahwa Munaslub Golkar dengan agenda selamatkan partai dari Geng Solo akan digelar di Ancol, Jakarta, Minggu (29/11) besok.

Baca Juga:

Doli mengaku tidak memiliki kaitan dengan beredarnya poster agenda Munaslub yang tersebar di jejaring WhatsApp awak media.

"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (7/11).

Dia mengaku selalu mengedepankan pendekatan konstitusional dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara.

Baca Juga:

Berkaitan isu poster, Doli merasa paham tata cara berorganisasi di Golkar, karena diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi.

"Begitu juga secara institusional, saya sangat mengerti struktur dan hierarki kewenangan serta tanggung jawab dalam berorganisasi dan berpartai," ujarnya.

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku tak terlibat dalam beredar poster terkait pelaksanaan Munaslub partainya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co