menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Heboh Promosi Miras Pakai Surat Al-Qur’an, Legislator PAN: Polri Segera Ambil Tindakan

Heboh Promosi Miras Pakai Surat Al-Qur’an, Legislator PAN: Polri Segera Ambil Tindakan

Heboh Promosi Miras Pakai Surat Al-Qur’an, Legislator PAN: Polri Segera Ambil Tindakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasha Ungu dan istri. Foto: Aristo Setiawan/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Said atau Pasha meminta aparat penegak hukum memproses kasus promosi minuman beralkohol dengan menggunakan Surat Al-Qur’an dalam sebuah acara musik.

"Kami dorong Polri segera mengambil tindakan. Harus segera dipanggil, diperiksa, bahkan kalau perlu, ditahan," kata dia kepada awak media, Selasa (11/8).

Vokalis band Ungu itu mengatakan pengusutan hukum perlu dilakukan agar tidak memicu kemarahan masyarakat dan mendorong publik mengambil kesimpulan sendiri.

Baca Juga:

"Jangan sampai masyarakat atau umat Islam mengambil kesimpulan sendiri. Amarah rakyat akan lebih banyak,” ujar Pasha.

Eks Wali Kota Palu itu mengingatkan aparat tidak menganggap remeh persoalan promosi miras memakai surat di Al-Qur’an. 

Dia mengungkit polemik promosi minuman beralkohol Holywings yang sebelumnya sempat memicu kemarahan publik.

Baca Juga:

“Kan, begitu. Apa kita lupa kejadian Holywings? Ini mengingatkan kita kembali ke soal itu,” kata Pasha.

Dia mengatakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan promosi harus dimintai pertanggungjawaban.

Kapoksi PAN di Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Said mengatakan pengusutan hukum perlu dilakukan agar tidak memicu kemarahan masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI