Heboh Reaksi Netizen dapat Cashback s.d. Rp100RB Saat Bayar QRIS, Begini Cara Mendapatkannya!

jpnn.com, JAKARTA - QRIS menjadi salah satu sistem pembayaran yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Hanya dengan melakukan scan berbelanja makanan hingga kebutuhan bisa dilakukan.

Belakangan, ada momen tambahan yang bikin sejumlah pengguna aplikasi ShopeePay penasaran setelah transaksi, yaitu mengecek berapa cashback saldo yang didapatkan.

Keseruan ini mulai terlihat dari berbagai reaksi pengguna yang membagikan pengalaman mereka setelah bayar QRIS menggunakan aplikasi ShopeePay.

Ada yang kaget dengan nominal cashback yang didapat, ada yang membagikan hasilnya di media sosial, sampai penasaran ingin mencoba lagi di transaksi berikutnya.

Hal tersebut merupakan bagian dari kampanye Bayar QRIS Pasti Cashback Saldo s.d. Rp100.000, yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan cashback berupa Saldo ShopeePay saat melakukan pembayaran QRIS di berbagai merchant, mulai dari tempat makan, kedai kopi, minimarket, hingga warung dan UMKM sekitar.

Dari Transaksi Harian, Reaksi Cashback Mulai Bermunculan



Selain kemudahan bertransaksi, cashback saldo yang diperoleh menjadi pengalaman tersendiri bagi pengguna.

Pengguna dapat langsung melihat Cashback Saldo ShopeePay yang diperoleh setelah transaksi berhasil, termasuk mereka yang mendapatkan nominal hingga Rp100 ribu.

Salah satu pengguna membagikan pengalamannya di media sosial setelah mendapatkan Cashback Saldo ShopeePay sebesar Rp100 ribu dari transaksi QRIS melalui aplikasi ShopeePay.